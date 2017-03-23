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Брюссель вызвал постпреда Турции при ЕС для дачи объяснений заявлений Эрдогана

Брюссель вызвал постпреда Турции при ЕС для дачи объяснений заявлений Эрдогана
23 марта 2017 - 17:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Европейская внешнеполитическая служба вызвала для дачи объяснений постоянного представителя Турции при Евросоюзе, пишет «Коммерсант» со ссылкой на AP.

Как заявила официальный представитель ведомства Майя Косьянич, в Брюсселе «хотели бы получить объяснения в связи с комментариями президента Эрдогана о безопасности европейцев на улицах мира».

22 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что европейцы «не смогут быть в безопасности на собственных улицах» в случае, если правительства стран ЕС «не откажутся от высокомерного поведения». Таким образом он прокомментировал решение руководства Германии и Нидерландов ограничить въезд в страну ряду политиков из Турции.

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Kommersant.ru. Брюссель вызвал постпреда Турции при ЕС для объяснения заявлений Эрдогана
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