При попытке въехать в толпу в Бельгии задержали водителя

PanARMENIAN.Net - В Антверпене задержали мужчину, который на автомобиле пытался врезаться в толпу, передает Republic.ru со ссылкой на Reuters.

Водитель на большой скорости въехал на торговую улицу.

Вечером 22 марта автомобиль за рулем которого находился террорист, сбил прохожих, в том числе трех полицейских, на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножами в руках набросился на полицейского в штатском и попытался проникнуть в парламент. Стражи порядка застрелили нападавшего. От рук террориста погибли трое, несколько десятков человек пострадали. Скотленд-Ярд квалифицировал инцидент как теракт.