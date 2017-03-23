Опрос: Ле Пен теряет шансы на победу в выборах президента Франции
23 марта 2017 - 18:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен продолжает терять шансы на победу в президентских выборах во Франции, лишаясь поддержки избирателей во втором туре. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса, проведенного службой OpinionWay.
Согласно этим данным, начиная с 20 марта отставание Ле Пен от экс-министра экономики и основателя надпартийного движения «На марше» Эмманюэля Макрона в рейтинге кандидатов во втором туре увеличилось на 6 процентных пунктов. Если бы президентские выборы состоялись в четверг, то, при условии выхода Ле Пен во второй тур голосования, она получила бы 37% голосов, в то время как Макрон - 67%, передает ТАСС.
Аналогичная картина наблюдается и в случае прохождения во второй тур кандидата от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона. Если на 20 марта отставание Ле Пен от него составляло 10%, то к четвергу оно увеличилось на 4 процентных пункта. Согласно опросу, экс-премьер во втором туре получит 57% голосов, а лидер «Национального фронта» - 43%.
Сам факт выхода лидера «Нацфронта» в финальный тур пока не ставится под сомнение: до последних дней она сохраняла лидерство в первом туре, согласно данным OpinionWay. Однако опрос показал, что ее главный соперник Эмманюэль Макрон сравнял счет: если бы выборы проводились в четверг, оба кандидата получили бы по 25% голосов. Что касается Франсуа Фийона, то представитель «Республиканцев», согласно данным социологической службы, наберет 19% голосов (+1% за последние три дня).
Выборы президента Франции пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая.
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