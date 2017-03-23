При обстрелах в Алеппо погибли 5 детей, четверо ранены
23 марта 2017 - 18:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Боевики вооруженной оппозиции открыли 23 марта огонь из минометов по кварталу Эль-Хамдания на юго-западе Алеппо (360 км от Дамаска).
Под обстрел попала школа, расположенная рядом с мечетью Радван, передает ТАСС со ссылкой на SANA. По предварительным данным, погибли пять детей, еще четверо получили ранения.
Отмечается, что в школе временно проживают семьи беженцев.
Алеппо, который до начала гражданского конфликта в Сирии традиционно рассматривался как экономическая столица страны, был полностью очищен от вооруженных бандформирований лишь в декабре 2016 года. В настоящее время он находится под полным контролем правительственных сил.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований.
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