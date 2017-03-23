При обстрелах в Алеппо погибли 5 детей, четверо ранены

PanARMENIAN.Net - Боевики вооруженной оппозиции открыли 23 марта огонь из минометов по кварталу Эль-Хамдания на юго-западе Алеппо (360 км от Дамаска).

Под обстрел попала школа, расположенная рядом с мечетью Радван, передает ТАСС со ссылкой на SANA. По предварительным данным, погибли пять детей, еще четверо получили ранения.

Отмечается, что в школе временно проживают семьи беженцев.

Алеппо, который до начала гражданского конфликта в Сирии традиционно рассматривался как экономическая столица страны, был полностью очищен от вооруженных бандформирований лишь в декабре 2016 года. В настоящее время он находится под полным контролем правительственных сил.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований.