Тереза Мэй рассказала о личности лондонского террориста

PanARMENIAN.Net - Мужчина, совершивший нападения в Лондоне 22 марта, родился на британской территории и в свое время привлек внимание британской контрразведки МИ-5. Об этом заявила премьер Великобритании Тереза Мэй.

«Этот человек родился в Великобритании. Несколько лет назад в его отношении провели расследование в МИ-5 в рамках дела, связанного с экстремизмом», - сказала она, выступая в парламенте, передает Интерфакс.

Мэй пояснила, что в итоге то расследование было закрыто, и в последнее время он не вызывал подозрений у спецслужб.

Премьер Великобритании подчеркнула, что расследование случившегося еще не завершено, и потому она не может озвучить всю информацию, собранную следователями о террористе.

22 марта в британской столице произошло два нападения, которые британская полиция квалифицировала как теракты. Сначала водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем возле здания парламента вооруженный ножом человек напал на полицейского. В результате нападавший был застрелен, также погибли еще четыре человека.

Ранее сообщалось, что число задержанных в связи с терактом, осуществленным в центре британской столицы 22 марта, увеличилось до восьми человек. Об этом сообщили правоохранительные органы на своей официальной странице в микроблоге Twitter.