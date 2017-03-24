Вышли первые тизеры «Лиги справедливости» с Бэтменом, Флэшем и Акваменом (видео)
24 марта 2017 - 14:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Студия Warner Bros. опубликовала три тизера супергеройского боевика «Лига справедливости» режиссера Зака Снайдера. Официальный трейлер фильма выйдет 25 марта.
Каждый тизер рассказывает о трех главных героях (всего их пятеро) — Бэтмене, Флэше и Аквамене, пишет Meduza.
По сюжету фильма супергерои Бэтмен, Чудо-Женщина, Флэш, Киборг и Аквамен объединяются в команду, чтобы противостоять злу, которое пытается захватить Землю.
Главные роли в «Лиге справедливости» исполнили Бен Аффлек, Галь Гадот, Генри Кавилл, Джейсон Момоа, Эзра Миллер и Рэй Фишер.
Премьера фильма назначена на ноябрь 2017 года.
Самое значимое
17 марта в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге пройдет музыкально-литературный вечер «Люблю тебя - Армения».
Полная версия саундтрека к фильму «Обещание» опубликована. В ней представлены эпизоды картины. Опубликована полная версия саундтрека к фильму «Обещание» (The Promise).
Мировая премьера документального фильма «Намерение уничтожить» (Intent to Destroy), рассказывающего о Геноциде армян, состоится в рамках кинофестиваля Tribeca в Нью-Йорке.
В российско-армянском культурном центре «Вернатун» в Санкт-Петербурге прошла презентация двух книг известного карабахского писателя Левона Адяна: сборник повестей и рассказов «В то далекое лето» и роман «Отдаляющийся берег».
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Грузия купила дополнительный объем российского газа из-за проблем на азербайджанском месторождении Помимо использования дополнительных объемов российского газа на несколько дней в начале марта, Грузия в январе-феврале купила у «Газпром-экспорта» 100 миллионов кубометров природного газа
Euromag о «Винных днях» в Ереване: Сегодня вино из Армении - это модный тренд В течение двух дней, 5 и 6 мая, в центре города будут работать специальные торговые ряды с продукцией местных производителей и блюдами от лучших ереванских рестораторов
В Сенат США внесен законопроект об ужесточении санкций против Ирана Соавторами документа выступили сенатор-демократ Роберт Менендез и председатель Республиканской партии в комитете по внешним связям Боб Коркер
В России приостановили деятельность «Свидетелей Иеговы» Так, организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» теперь находится в списке общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена «в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности»