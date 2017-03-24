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Вышли первые тизеры «Лиги справедливости» с Бэтменом, Флэшем и Акваменом (видео)

Вышли первые тизеры «Лиги справедливости» с Бэтменом, Флэшем и Акваменом
 24 марта 2017 - 14:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Студия Warner Bros. опубликовала три тизера супергеройского боевика «Лига справедливости» режиссера Зака Снайдера. Официальный трейлер фильма выйдет 25 марта.

Каждый тизер рассказывает о трех главных героях (всего их пятеро) — Бэтмене, Флэше и Аквамене, пишет Meduza.

По сюжету фильма супергерои Бэтмен, Чудо-Женщина, Флэш, Киборг и Аквамен объединяются в команду, чтобы противостоять злу, которое пытается захватить Землю.

Главные роли в «Лиге справедливости» исполнили Бен Аффлек, Галь Гадот, Генри Кавилл, Джейсон Момоа, Эзра Миллер и Рэй Фишер.

Премьера фильма назначена на ноябрь 2017 года.

Ссылки по теме:
AceShowbiz. 'Justice League' Character Posters and Teasers Are Out, First Trailer Will Be Released Soon
Meduza: Бэтмен, Флэш и Аквамен: появились первые тизеры «Лиги справедливости»
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