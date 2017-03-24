Россия продолжила поставлять танки Азербайджану в 2016 году
24 марта 2017 - 11:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия продолжила поставки в Азербайджан танков Т-90С в 2016 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), подводя итоги оружейного экспорта за 2016 год, пишет «Ъ».
Соглашение на поставку партии Т-90С Москва и Баку заключили в 2011 году. В 2014 году Россия завершила поставку в Азербайджан партии из 100 танков Т-90С. Сохранялась возможность поставки Баку второй партии танков такого же объема.
По его словам, России удалось поставить за рубеж вооружений и военной техники на сумму свыше $15 млрд.В 2017 году РФ рассчитывает заключить новые миллиардные сделки.
Армения в 2016 году стала первым зарубежным обладателем оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», Белоруссия - четырех дивизионов ЗРК С-300ПС и одного дивизиона ЗРС «Тор-М2К», бронетранспортеров БТР-82А, и вертолетов Ми-17В-5. В Казахстан РФ поставила истребители Су-30СМ, вертолеты Ми-171Ш и Ми-35М.
В ходе апрельской эскалации в зоне карабахского конфликта в Армении поднялась волна возмущения в связи с поставками оружия Азербайджану со стороны России. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 9 апреля 2016 года заявил, что в случае, если Москва откажется от этих продаж, ситуация в регионе станет более сложной. Ранее вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу РФ Дмитрий Рогозин заявил, что Россия в рамках заключенных контрактов продолжит поставлять оружие Армении и Азербайджану как своим стратегическим партнерам.
Армения получила экспортный кредит на закупку российского вооружения общим объемом около 200 млн долларов. По этому соглашению, Армении должны быть поставлены РСЗО «Смерч», ПЗРК «Игла-С», наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», управляемые ракеты 9М113М к противотанковому комплексу «Конкурс-М», гранатометы РПГ-26, средства связи и бронеавтомобили.
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