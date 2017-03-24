Теракт в Лондоне совершил 52-летний британец

PanARMENIAN.Net - Лондонская полиция назвала имя человека, напавшего 22 марта на прохожих и полицейских в самом центре Лондона. Это 52-летний британец Халид Масуд. В результате его нападения скончались 4 человека, в том числе один полицейский. Сам Масуд был застрелен полицией у здания парламента.

Согласно Скотленд-ярду, Халид Масуд родился в графстве Кент, к юго-востоку от Лондона - и в детстве его звали Адриан Элмс, - а в последнее время жил в районе Бирмингема. Масуд в последние годы мог также проживать по двум адресам в Лутоне, к северу от британской столицы, и в восточном Лондоне. В Скотленд-ярде говорят, что Халид Масуд был известен под несколькими именами, пишет BBC.

По данным источника, автомобиль, с помощью которого было совершено нападение, Масуд арендовал в начале недели в компании Enterprise на севере Бирмингема. В графе профессия он написал «учитель», хотя никогда не работал учителем в английских государственных школах.

Через час после того, как он взял напрокат автомобиль «Хюндай», Масуд позвонил в компанию и сообщил, что машина ему больше не нужна. Что происходило после этого, остается совершенно не ясным до того момента, когда он появился на Вестминстерском мосту и, двигаясь в северном направлении, стал наезжать на пешеходов.

Как заявили в Скотленд-ярде, «в отношении Масуда в настоящее время не велось никакого расследования, равно как и не было никаких предварительных данных о его намерении совершить террористическое нападение».

«Тем не менее, он был известен полиции, - говорится далее в заявлении, - и у него было несколько приговоров за разбойные нападения, включая тяжелые телесные повреждения, владение оружием и нарушение общественного порядка».

Первый приговор был вынесен Масуду за умышленную порчу имущества в ноябре 1983 года, когда ему было 19 лет. Последний приговор датирован декабрем 2003 года за владение ножом. В преступлениях, связанных с терроризмом, он никогда не обвинялся.

Днем 22 марта Масуд преднамеренно заехал на тротуар на Вестминстерском мосту и стал давить прохожих. Затем он свернул к зданию британского парламента, врезался в ограду Вестминстерского дворца, выскочил из машины и набросился с ножом на безоружного полицейского. Вооруженный полицейский наряд застрелил нападавшего.

Ответственность за это нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство» (ИГ).