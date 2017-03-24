Исследование: Случайные ошибки при делении ДНК могут стать причиной рака

PanARMENIAN.Net - Медики из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что большинство мутаций, приводящих к раку, возникает не из-за плохой экологии и генетической предрасположенности, а из-за случайных ошибок при делении ДНК. Исследование опубликовано в журнале Science.

В своем исследовании медики проанализировали геномы и эпидемиологические данные людей, больных раком (32 типа рака), из 69 стран, охватывающих шесть континентов. Оказалось, что мутации, возникающие в ходе репликации ДНК здоровых клеток (процесс, который сопровождает людей в течение всей жизни), составляют почти две трети мутаций, вызывающих рак, пишет Indicator.ru.

Всем хорошо известно, что не следует курить, чтобы не повысить риск возникновения рака. Но, по словам ученых, мало кто знает, что каждый раз, когда происходит репликация ДНК, возникают многочисленные генетические ошибки. Хотя в организме существует система исправления этих ошибок, она не всегда работает идеально. И как раз эти ошибки являются мощным источником мутаций, вызывающих рак.

Полученные результаты подчеркивают, что необходимо проводить больше научных исследований, направленных на методы ранней диагностики рака и раннего вмешательства, так как для лечения рака, который возник исключительно из-за мутаций, полученных из-за случайных ошибок, такой подход может быть единственным шансом на успех.

Медики считают, что вклад этих естественных генетических ошибок был недооценен. Впрочем, это не значит, что можно не следить за своим здоровьем и образом жизни, предупреждают ученые.