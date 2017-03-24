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Вышел первый трейлер сериала «Рассказ служанки» по роману Маргарет Этвуд (видео)

Вышел первый трейлер сериала «Рассказ служанки» по роману Маргарет Этвуд
 24 марта 2017 - 12:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Телевизионная сеть Hulu опубликовала первый трейлер сериала «Рассказ служанки», еще одной экранизации одноименного романа-антиутопии писательницы Маргарет Этвуд.

Элизабет Мосс играет главную героиню — бывшую библиотекаршу Кейт, которую после неудачной попытки бежать из страны отправляют в лагерь для будущих служанок. Вместе с ней в фильме сыграли Джозеф Файнс, Самира Уайли и Ивонн Страховски.

Роман рассказывает о вымышленном тоталитарном государстве будущего — Республике Гилеад, которое находится на территории нынешних США. В этом мрачном будущем постоянно идут войны, сильно снижена рождаемость, а лидеры страны относятся к женщинам как к собственности.

В 1990 году выходила экранизация «Рассказа служанки» с Наташей Ричардсон, Фэй Данауэй и Робертом Дюваллом в главных ролях.

Сериал Hulu с обладательницей «Золотого глобуса» Элизабет Мосс выйдет 27 апреля 2017 года.

Ссылки по теме:
AceShowbiz. Elisabeth Moss Stands Up for Herself in 'Handmaid's Tale' Full Trailer
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