Президент Армении: Совершение теракта невозможно предугадать

PanARMENIAN.Net - Терроризм - это такое зло, которое может появиться в любом месте, и совершение теракта невозможно предугадать. Такое мнение выразил президент Армении Серж Саргсян в интервью телеканалу «Мир», комментируя теракт в Лондоне.

«Терроризм - это такое зло, которое может появиться в любом месте. Поэтому все время нужно быть бдительным. Все время предпринимать меры. Я прекрасно понимаю, что и в Лондоне, и в Париже много средств тратится на безопасность, но это на самом деле преступление, совершение которого невозможно предугадать. Одно дело, когда есть видимый враг. Другое дело, что под именем беженцев в Европу могут просочиться люди, у которых задача совсем другая. Против этого бороться очень сложно», - отметил президент Армении.

Ранее Серж Саргсян выразил соболезнования премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй в связи с трагическими последствиями ужасающего нападения, совершенного 22 марта в центре Лондона.

«В эту трудную минуту адресую свои искренние соболезнования и поддержку дружественному народу и правительству Британии, подтверждая солидарность Армении в борьбе с любым проявлением насилия и терроризма», – говорится в телеграмме Саргсяна.

Днем 22 марта 52-летний британец Халид Масуд на внедорожнике врезался в прохожих на Вестминстерском мосту, а затем с ножом напал на полицейских, охранявших британский парламент. Он был убит. Ответственность за теракт взяли на себя террористы «Исламского государства». От полученных в момент нападения ран умер полицейский и двое прохожих. Еще один пострадавший умер в ночь на 24 марта в больнице.