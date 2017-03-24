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На церемонии награждения Armenian Europe Music Awards в Париже прозвучат Комитас и Каччини

На церемонии награждения Armenian Europe Music Awards в Париже прозвучат Комитас и Каччини
24 марта 2017 - 13:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Во время предстоящей 26 марта во Франции церемонии награждения Armenian Europe Music Awards Paris 2017 в парижском зале «Зенит» прозвучат произведения Комитаса и Каччини.

Инициаторами этого мероприятия являются компании «Анна Каролина продакшн», «Шахбазян групп», директор и худрук проекта – Армен Андрян.

В ходе церемонии оперный певец Адам Барро (Мурад Амирханян) исполнит «Крунк» Комитаса и «Аве Марию» Каччини.

«В церемонии примут участие также певцы, прибывшие из Армении. Концерт объединит армян, проживающих во Франции и в соседних странах, а также прибывших из Армении музыкантов»,- сказал он.

13 апреля 2013 года Адам Барро исполнил в Ереване оперу-буфф в стиле барокко «Ларинда и Ванесио», принятую зрителем с большим воодушевлением. Недавно он был удостоен еще 2 призов на конкурсах в Италии и Испании.

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