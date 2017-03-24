Британская полиция задержала еще двух подозреваемых по делу о теракте в Лондоне

PanARMENIAN.Net - Британская полиция провела еще два «значимых» задержания в связи с терактом в центре Лондона. Об этом на брифинге рассказал глава антитеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули.

Он также объявил, что террорист Халид Масуд при рождении получил другое имя - Эдриен Рассел Аджао. Он сменил имя из региозных убеждений, но был также известен под другими псевдонимами, пишет Meduza со ссылкой на Sky News.

Всего после теракта в Лондоне были задержаны десять человек. Ранее в полиции отчитались о задержании пяти мужчин и трех женщин, которых подозревали в подготовке новых нападений. Одну из женщин затем отпустили под залог.

52-летний Масуд днем 22 марта на внедорожнике врезался в прохожих на Вестминстерском мосту, а затем с ножом напал на полицейских, охранявших британский парламент. Он был убит. Ответственность за теракт взяли на себя террористы «Исламского государства». От полученных в момент нападения ран умер полицейский и двое прохожих. Еще один пострадавший умер в ночь на 24 марта в больнице.