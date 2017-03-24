Опрос: 82.8% граждан Армении хотят, чтобы Карапетян остался на посту премьера после выборов в парламент РА
24 марта 2017 - 14:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Деятельность премьер-министра Армении Карена Карапетяна положительно оценивают 81% участвовавших в опросе граждан Армении. Об этом заявил директор ереванского представительства Gallup International Association, представляя результаты последнего опроса.
82.8% опрошенных хотят, чтобы Карапетян продолжил работать на посту премьера и после выборов в парламент Армении, которые пройдут 2 апреля.
Опрос проведен среди 1145 граждан Армении за 15 дней предвыборной кампании, с 12 по 19 марта, в 10 областях Армении и всех районах Еревана.
На вопрос «Если бы парламентские выборы прошли в ближайшее воскресенье (26 марта), за какой блок или партию бы вы проголосовали», респонденты ответили следующим образом:
Республиканская партия Армении - 29.4%, блок «Царукян» - 28.2%, блок ЕЛК («Выход») - 6,1%, АРФ Дашнакцутюн - 4.8%. «Свободные демократы» - 4.4%, «Армянское возрождение» - 3.4%, блок «Конгресс - НПА» - 2.9%, блок «Оганян - Раффи - Осканян» - 2.5%, Коммунистическая партия Армении - 1.2%.
9.5% опрошенных отказались отвечать, еще 7.6% сказали, что затрудняются ответить.
Во время проведенного Gallup International Association опроса до начала предвыборной кампании блок «Царукян» с 26.4% занимал первое место, за РПА хотели проголосовать 22.8% опрошенных.
Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян»,блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. Сообщается, что миссия продолжает свою работу.
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