В России приостановили деятельность «Свидетелей Иеговы»
24 марта 2017 - 13:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство юстиции России приостановило деятельность религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности.
Так, организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» теперь находится в списке общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена «в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности», пишет ТАСС.
На 5 апреля в Верховном суде РФ назначено рассмотрение иска Минюста РФ о признании «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, ликвидации и запрете ее деятельности на территории страны. В иске Минюст указывает на выявленные внеплановой проверкой различные нарушения при осуществлении деятельности организации, в том числе Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».
12 октября 2016 года Тверской суд Москвы вынес предупреждение «Управленческому центру Свидетелей Иеговы в России» за экстремистскую деятельность. Согласно российскому законодательству, если в установленный в предупреждении срок религиозным объединением не были устранены допущенные нарушения, либо выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма, данная организация подлежит ликвидации. 16 января Мосгорсуд признал законным это предупреждение в отношении организации.
«Свидетели Иеговы» - международная религиозная организация, которая придерживается неортодоксальных направлений в христианстве и отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий. В ее состав входила 21 местная организация, три из них ранее были ликвидированы за экстремизм.
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