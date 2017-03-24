В Сенат США внесен законопроект об ужесточении санкций против Ирана

PanARMENIAN.Net - Группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий внесла на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект о введении санкции в отношении лиц, причастных к ракетной программе Ирана.

Соавторами документа выступили сенатор-демократ Роберт Менендез и председатель Республиканской партии в комитете по внешним связям Боб Коркер, пишет «Ъ» со ссылкой на Reuters.

Проект закона также предусматривает введение ограничительных мер против Корпуса стражей исламской революции (КСИР - элитные части ВС Ирана), вводя санкции в отношении тех, кто оказывает поддержку терроризму. Помимо этого в рамках закона президент США должен будет наложить арест на собственность тех, кто занимается поставками оружия Ирану.

В конце января Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. В ответ на это в начале февраля США ввели дополнительные санкции в отношении Ирана: в черном списке оказались 13 физических лиц и 12 компаний из разных стран, связанные с иранской ракетной программой или радикальным ливанским движением «Хезболла».