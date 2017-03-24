Царукян: Если я не наберу 50+1 процент голосов, сам решу, с кем составить коалицию

PanARMENIAN.Net - Лидер блока «Царукян» преприниматель Гагик Царукян опроверг сведения о том, что он собирается создать коалицию с правящей Республиканской партией Армении (РПА). Об этом он заявил на встрече с избирателями в городе Веди Араратской области.

«Скажем, я наберу 48%, 50%, но должно быть 50+1. Я же могу тогда пойти на сотрудничество с какой-то силой, чтобы мы создали систему, поменяли законы? Если я не наберу 50+1, то сам решу, с кем составить коалицию. Разве я сказал, что составлю коалицию с властями?», - сказал Царукян, пишет Yerkir.am.

Он отметил, что ранее также получал предложения о создании коалиции, однако не соглашался.

22 марта Гагик Царукян заявил, что нет никаких ограничений, он войдет в коалицию с той силой, которая согласится воплотить в жизнь 15 пунктов предвыборной программы блока «Царукян», и неважно – это Республиканская партия Армении или какая-то иная сила. «Самое главное, чтобы я смог выполнить то обещание, которое дал народу. Неважно, какая эта сила, самое главное, чтобы она согласилась вместе с нами осуществить все 15 пунктов предвыборной программы», - отметил тогда Гагик Царукян.