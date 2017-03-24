Euromag о «Винных днях» в Ереване: Сегодня вино из Армении - это модный тренд

PanARMENIAN.Net - Армения - прекрасных вариант для поездки на майские праздники. С каждым годом эта страна становится все более популярной у путешественников, пишет журнал Euromag в статье, посвященной Армении и «Винным дням» в Ереване.

«Армения - это невероятная кухня, природные красоты и... отличное вино. Чаще всего с Арменией ассоциируют знаменитый коньяк - те самые заветные пять звездочек в темно-зеленой бутылке. При этом мало кто знает, что Армения, в первую очередь, - это страна с тысячелетней историей виноделия. Здесь, в Армении, в пещере Арени, была обнаружена древнейшая в мире винодельня. Армения славится не только красными и белыми, но и розовыми винами, и сегодня вино из Армении - это модный тренд»,- говорится в статье.

Этой весной в Ереван привезут лучшие образцы армянского вина. В течение двух дней, 5 и 6 мая, в центре города будут работать специальные торговые ряды с продукцией местных производителей и блюдами от лучших ереванских рестораторов.

«Винные дни» организованы фондом «Арени Фестиваль» при содействии гастрокритика Анны Мазманян и мэрии Еревана.

В течение двух дней 15 винодельческих компаний представят свою продукцию, а рестораны - специальное винное меню. На площадках будут продаваться купоны - каждый номиналом в 4000 драм. В цену купона входит бокал вина - за 20 купонов можно попробовать вина всех производителей по желанию. Купон действителен в течение двух дней. Главной улицей «Винных дней» станет улица Сарьяна, которую на два вечера закроют для автомобилей.

В первый день состоятся дегустации белого и розового вина со специальными меню от лучших рестораторов города: Tapastan, Voskevaz Winery, Hanz&Franz, Salon Armenian, Santa Familia, In Vino, Beer&Wine и других. Второй день будет посвящен дегустации красного вина.

В качестве музыкального сопровождения выступят популярные армянские джазмены, поп-музыканты и диджеи. В музыкальной программе — армянские народные песни и танцы.