Euromag о «Винных днях» в Ереване: Сегодня вино из Армении - это модный тренд
24 марта 2017 - 15:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения - прекрасных вариант для поездки на майские праздники. С каждым годом эта страна становится все более популярной у путешественников, пишет журнал Euromag в статье, посвященной Армении и «Винным дням» в Ереване.
«Армения - это невероятная кухня, природные красоты и... отличное вино. Чаще всего с Арменией ассоциируют знаменитый коньяк - те самые заветные пять звездочек в темно-зеленой бутылке. При этом мало кто знает, что Армения, в первую очередь, - это страна с тысячелетней историей виноделия. Здесь, в Армении, в пещере Арени, была обнаружена древнейшая в мире винодельня. Армения славится не только красными и белыми, но и розовыми винами, и сегодня вино из Армении - это модный тренд»,- говорится в статье.
Этой весной в Ереван привезут лучшие образцы армянского вина. В течение двух дней, 5 и 6 мая, в центре города будут работать специальные торговые ряды с продукцией местных производителей и блюдами от лучших ереванских рестораторов.
«Винные дни» организованы фондом «Арени Фестиваль» при содействии гастрокритика Анны Мазманян и мэрии Еревана.
В течение двух дней 15 винодельческих компаний представят свою продукцию, а рестораны - специальное винное меню. На площадках будут продаваться купоны - каждый номиналом в 4000 драм. В цену купона входит бокал вина - за 20 купонов можно попробовать вина всех производителей по желанию. Купон действителен в течение двух дней. Главной улицей «Винных дней» станет улица Сарьяна, которую на два вечера закроют для автомобилей.
В первый день состоятся дегустации белого и розового вина со специальными меню от лучших рестораторов города: Tapastan, Voskevaz Winery, Hanz&Franz, Salon Armenian, Santa Familia, In Vino, Beer&Wine и других. Второй день будет посвящен дегустации красного вина.
В качестве музыкального сопровождения выступят популярные армянские джазмены, поп-музыканты и диджеи. В музыкальной программе — армянские народные песни и танцы.
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Сторонники доставившего хлеб вооруженной группе «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) Артура Саркисяна в 18:00 (по ереванскому времени) соберутся на площади Свободы в Ереване.
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