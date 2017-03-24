В РА всемирная акция «Час земли» пройдет под девизом «Чистая Армения»
24 марта 2017 - 17:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения, наряду с более чем 170 странами мира, в девятый раз погрузится в темноту. 25 марта улицы и дома Армении на час останутся без освящения. В 2017 году всемирная акция «Час земли» в Армении пройдет под девизом «Чистая Армения».
В рамках акции, помимо погружения страны в темноту на час (с 20:30 до 21:30), планируется задействовать проект по очистке и обработке свалок.
«Реализация программы «Чистая Армения» начнется 17 апреля, а до этого ее нужно окончательно спланировать. Программа обширная, ее целью является очистить страну от мусора», — сказал на встрече с журналистами замначальника Агентства по управлению биоресурсами министерства охраны природы Ашот Вардеванян, пишет Sputnik-Армения.
В рамках экологической инициативы запланировано картографирование всех мусорных свалок страны. Только в Ноемберяне насчитывается порядка 42 свалок, в Тавушском районе их количество достигает 150, в одном из курортных городов Армении Дилижане - 33 свалки. Некоторые территории будут очищены от мусора. Инициаторы обещают в скором времени привести все мусорные свалки страны в соответствие с европейскими стандартами.
«Призываем граждан Армении принять участие в создании «мусорной карты». Достаточно отправить фотографию и координаты свалки», — сказал на встрече с журналистами заместитель министра территориального управления Арташес Бахщян. Он также призвал граждан страны присоединится к акции и на час отключить свет.
Впервые идея выключить электричество на час с целью демонстрации солидарности в борьбе за охрану окружающей среды была реализована WWF в 2007 году в масштабах одного города — Сиднея (Австралия). Армения стала частью этой инициативы в 2009 году.
Известно пагубное влияние антропогенного фактора на природу. Неразумный расход электричества не только влияет на его тарифы, но и негативно отражается на природе и климате. Изменение климата, в свою очередь, влияет на сельское хозяйство, сферу энергетики и другие отрасли.
В каждой стране акции «час земли» проводят по-своему, тем не менее объединяющим элементом является отключение электричества. Так, в 2011 году без освещения остались более тысячи выдающихся памятников по всему миру, среди них — здание «Эмпайр-стейт-билдинг» (Нью-Йорк), мост «Золотые ворота» (Сан-Франциско), римский Колизей, Оперный театр в Сиднее и так далее.
Самое значимое
СНБ Армении в марте 2017 года получила сведения о намерении ввезти из Грузии в Армению контрабандным путем ПЗРК «Игла».
Об этом стало известно в ходе визита премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Лорийскую область, сообщает пресс-служба правительства Армении.
Студенты пяти ближневосточных стран в рамках проектов благодарности «Аврора» в период до 2023 года смогут получать гранты на обучение в Американском университете Армении.
Сторонники доставившего хлеб вооруженной группе «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) Артура Саркисяна в 18:00 (по ереванскому времени) соберутся на площади Свободы в Ереване.
Partner news
Последние новости
Грузинское застолье получило статус памятника нематериальной культуры Данные о новом объекте нематериального наследия будут внесены в государственный реестр памятников культуры
Старейшая органистка России Нунэ Оксентьян умерла на 101-м году жизни Оксентьян являлась старейшей органисткой России. О времени и месте похорон артистки будет объявлено дополнительно
В спин-оффе «Звездных войн» расскажут о молодости Хана Соло и раскроют его настоящее имя В картине покажут период жизни Соло с 18 до 24 лет. В это время он знакомится со своим напарником, вуки Чубаккой, а также приобретает космический корабль «Тысячелетний сокол»
Южная Осетия готова к переговорам с Грузией после признания Тбилиси республики как государства «Грузия - наш сосед. Я всегда говорил и буду говорить, что между соседями должны быть дружественные отношения», - заявил Бибилов журналистам