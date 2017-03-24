Грузия купила дополнительный объем российского газа из-за проблем на азербайджанском месторождении

PanARMENIAN.Net - В 2017 году из-за возникшей необходимости, грузинская сторона купила дополнительные объемы российского природного газа соответственно договору, оформленному с «Газпром-экспортом». Об этом заявила заместитель министра энергетики Грузии Мариам Валишвили.

«В начале месяца на месторождении Шах-Дениз были проблемы, и у нас в течение двух-трех дней газоснабжение из территории Азербайджана практически было ограничено. Разумеется, в данном случае мы не ограничили потребителей, и исходя из необходимости использовали тот альтернативный резерв, который мы зарезервировали в рамках того договора по конкретным, определенным условиям», - заявила Валишвили, пишет «Грузия-Online».

Помимо использования дополнительных объемов российского газа на несколько дней в начале марта, Грузия в январе-феврале купила у «Газпром-экспорта» 100 миллионов кубометров природного газа.

В январе 2017 года российская энергетическая компания «Газпром» и Министерство энергетики Грузии оформили новое соглашение, в соответствии с которым Грузия будет получать денежную компенсацию за транзит российского газа в Армению. Ранее Грузия получала 10% от общего объема поставок российского газа в Армению. В настоящее время Грузия закупает по льготным ценам газ в Азербайджане, и за денежный эквивалент 10% поставок российского газа в Армению республика сможет купить у азербайджанской SOCAR те же объемы газа за существенно меньшие средства, сэкономив, таким образом, часть оплаты за транзит для других целей.