В Тбилиси начнут штрафовать за выброшенный на улице мусор

PanARMENIAN.Net - С 3 апреля на улицах Тбилиси появятся специальные инспекторы столичной службы надзора «Тбилсервисгруп», которые уполномочены штрафовать физических и юридических лиц за разбрасывание бытового мусора и другого вида отходов в неположенном месте.

Как сообщили в мэрии Тбилиси, в главном офисе «Тбилсервисгруп» 23 марта состоялась встреча с инспекторами. Со следующей недели начнется их подготовка для осуществления пешеходных рейдов, пишет «Грузия-Online».

С 3 апреля и в последующие две недели инспекторы будут информировать население на улицах, призывать граждан выбрасывать мусор в урны и рассказывать им о предстоящих санкциях за нарушение чистоты в городе.

В Армении тоже существует система штрафов за разбрасывание мусора в неположенном месте, но она не работает: для физических лиц штраф составляет 30-50 тысяч драм, для юридических - 100-200 тысяч драм.