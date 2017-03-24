«Аэрофлот» в полтора раза увеличит количество рейсов в Ереван

PanARMENIAN.Net - С 26 марта компания «Аэрофлот» переходит на летнее расписание полетов, в связи с чем будет увеличено количество рейсов в Ереван.

Самолеты «Аэрофлота» будут летать в Ереван 42 раза в неделю вместо прежних 28 раз, говорится в сообщении компании.

В летнем сезоне Аэрофлот будет осуществлять собственные рейсы по 138 направлениям в 51 стране мира. В новом расписании значатся 50 маршрутов по России, а также 14 пунктов в странах СНГ и 74 пункта в дальнем зарубежье. Всего Группа «Аэрофлот» (без учета дочерней низкобюджетной авиакомпании «Победа») по летнему расписанию 2017 года будет выполнять собственные регулярные полеты по 240 маршрутам в 51 страну мира.

Летнее расписание будет действовать до 28 октября 2017 года.

«Аэрофлот» является лидером воздушного транспорта России, членом глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1062 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевез 29 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» - 43.4 млн.