Путин и Марин Ле Пен встретились в Кремле: Договорились объединить усилия в борьбе с терроризмом

PanARMENIAN.Net - Российский лидер Владимир Путин провел переговоры с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен, которая приехала в Москву. Это была первая встреча главы государства с лидером «Национального фронта».

Президент признался, что ему интересно обсудить вопросы двусторонних отношений с Ле Пен, «представляющей достаточно быстроразвивающийся спектр европейских политических сил».

При этом Путин заверил, что Москва не намерена вмешиваться в выборы во Франции. «Мы ни в коем случае не хотим как-то влиять на происходящие события, но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, так же, как делают наши партнеры в Европе, Соединенных Штатах», — сказал он, пишет РИА Новости.

Путин призвал Ле Пен объединить усилия в борьбе с терроризмом, напомнив о нападении на часть Росгвардии в Чечне, при котором погибли шесть военнослужащих.

«Все мы живем в таких очень сложных условиях. Мы должны осознать, наконец, реальность этой опасности», — подчеркнул Путин.

Ле Пен со своей стороны поддержала это мнение, сказав, что Москва и Париж относятся к тем, кто реально борется с терроризмом. В связи с этим она предположила, что двум странам было бы выгодно обмениваться разведданными.

Марин Ле Пен ранее неоднократно призывала к отмене европейских санкций в отношении России. С 2011 года Ле Пен приезжала в Россию четырежды, однако текущий ее визит знаковый, так как предшествует президентским выборам во Франции.

23 апреля пройдет первый тур выборов, на 7 мая намечен второй - в случае, если ни один из кандидатов в первом туре не наберет большинства голосов. Этого, правда, не случалось с 1958 года.