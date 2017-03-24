Путин и Марин Ле Пен встретились в Кремле: Договорились объединить усилия в борьбе с терроризмом
24 марта 2017 - 18:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский лидер Владимир Путин провел переговоры с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен, которая приехала в Москву. Это была первая встреча главы государства с лидером «Национального фронта».
Президент признался, что ему интересно обсудить вопросы двусторонних отношений с Ле Пен, «представляющей достаточно быстроразвивающийся спектр европейских политических сил».
При этом Путин заверил, что Москва не намерена вмешиваться в выборы во Франции. «Мы ни в коем случае не хотим как-то влиять на происходящие события, но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, так же, как делают наши партнеры в Европе, Соединенных Штатах», — сказал он, пишет РИА Новости.
Путин призвал Ле Пен объединить усилия в борьбе с терроризмом, напомнив о нападении на часть Росгвардии в Чечне, при котором погибли шесть военнослужащих.
«Все мы живем в таких очень сложных условиях. Мы должны осознать, наконец, реальность этой опасности», — подчеркнул Путин.
Ле Пен со своей стороны поддержала это мнение, сказав, что Москва и Париж относятся к тем, кто реально борется с терроризмом. В связи с этим она предположила, что двум странам было бы выгодно обмениваться разведданными.
Марин Ле Пен ранее неоднократно призывала к отмене европейских санкций в отношении России. С 2011 года Ле Пен приезжала в Россию четырежды, однако текущий ее визит знаковый, так как предшествует президентским выборам во Франции.
23 апреля пройдет первый тур выборов, на 7 мая намечен второй - в случае, если ни один из кандидатов в первом туре не наберет большинства голосов. Этого, правда, не случалось с 1958 года.
Photo. REUTERS/Maxim Shemetov
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