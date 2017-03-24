Почти все грузинские министерства переселят в новый правительственный городок

PanARMENIAN.Net - В тбилисском районе Ортачала начинается строительство правительственного городка, в котором разместятся практически все министерства. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

По его словам, для строительства этого городка выделена довольно большая территория.

«В рамках управленческой реформы в Ортачала уже начат проект создания офиса единого обслуживания. В целях улучшения обслуживания мы решили в Ортачала, рядом с местом, где строится бизнес-дом, построить правительственный городок. Выделена очень большая территория, туда перейдут министерства. С одной стороны, это освободит в центре города много места под офисы и гостиницы, а с другой - будет поощрен строительный сектор. Планируется строительство объемного пространства, в котором разместится большинство министерств. В Ортачала перейдут практически все министерства, что обеспечит переход на новый этап обслуживания юридических и физических лиц. Это важный проект и я приветствую его начало», - заявил Квирикашвили, пишет «Грузия-Online».

В правительстве Грузии 16 министерств и два аппарата госминистров. Практически все правительственные ведомства расположены в зданиях в центре столицы.