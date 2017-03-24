IDFI: В Грузии нарастает демографический кризис

PanARMENIAN.Net - По прогнозам фонда ООН в области народонаселения, если демографическая ситуация в Грузии не улучшится, количество населения страны к 2050 году приблизится к цифре 2 985 000 человек. Изучением проблемы нарастающего демографического кризиса, и разработкой мер по его предотвращению занялся грузинский Институт развития свободы информации (IDFI).

По заявлению IDFI, исходя из данных переписи населения 2002 года, количество граждан проживающих в стране сократилось на 15%. Количественный показатель населения в указанном году составлял 4 371 535 человек, на данный момент этот показатель равен цифре 3 713 804.

«Несмотря на то, что в последние годы не наблюдается негативных тенденций в сфере уровня рождаемости, эксперты прогнозируют значительное ухудшение демографической ситуации в стране», - говорится в исследовании, пишет «Грузия-Online».

Выводы экспертов основываются на том, что в 2017-2018 годы в брачный и репродуктивный возраст войдут люди, рожденные в 90-е годы, когда рождаемость в Грузии была очень низкой. С целью улучшения ситуации, авторы исследования рекомендуют правительству Грузии, разработать специальный план по решению демографических проблем.

Согласно данным исследования по благосостоянию детей и их семей, проведенного Детским фондом ООН в Грузии, вместе с количеством детей в семьях значительно ухудшается показатель уровня бедности.

Соответственно, в контексте демографических проблем для решения этого вопроса важно задействование эффективной государственной политики с целью поддержки многодетных семей, указано в документе. Для решения демографической проблемы эксперты предлагают использовать лучшие стратегии из практики европейских государств и на их основе разработать план мероприятий для Грузии.

В этой связи отмечается важность принятого правительством Грузии 31 марта 2014 года постановления №262 по задействованию специальной программы по улучшению демографической ситуации. Однако после анализа соответствующих программ, действующих в странах Евросоюза, специалисты пришли к мнению, что существующая в Грузии практика по поддержке рождаемости и помощи многодетным семьям требует значительного улучшения.