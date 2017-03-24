Южная Осетия готова к переговорам с Грузией после признания Тбилиси республики как государства
24 марта 2017 - 18:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Южная Осетия готова к переговорам с Грузией, но только после подписания Тбилиси меморандума о ненападении и признания республики как государства. Об этом заявил спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов.
«Грузия - наш сосед. Я всегда говорил и буду говорить, что между соседями должны быть дружественные отношения», - заявил Бибилов журналистам, пишет РИА Новости.
«Мы готовы и сегодня, и завтра будем готовы к переговорам с Грузией, но в первую очередь нужно желание Грузии подписать меморандум о ненападении, о неприменении силы, это самое главное условие будет, а также признание республики Южная Осетия как государства», - сказал он.
Как подчеркнул спикер парламента, если «со стороны Грузии будет понимание, то, конечно, мы будем готовы к любым политическим процессам, политическому диалогу, который на этой основе будет строиться».
В августе 2008 года Южная Осетия и Абхазия объявили о своей независимости, это было сделано после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала. Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет обеих бывших автономий, входивших в состав Грузии и давно добивавшихся независимости от нее.
Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем.
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