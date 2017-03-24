Южная Осетия готова к переговорам с Грузией после признания Тбилиси республики как государства

PanARMENIAN.Net - Южная Осетия готова к переговорам с Грузией, но только после подписания Тбилиси меморандума о ненападении и признания республики как государства. Об этом заявил спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов.

«Грузия - наш сосед. Я всегда говорил и буду говорить, что между соседями должны быть дружественные отношения», - заявил Бибилов журналистам, пишет РИА Новости.

«Мы готовы и сегодня, и завтра будем готовы к переговорам с Грузией, но в первую очередь нужно желание Грузии подписать меморандум о ненападении, о неприменении силы, это самое главное условие будет, а также признание республики Южная Осетия как государства», - сказал он.

Как подчеркнул спикер парламента, если «со стороны Грузии будет понимание, то, конечно, мы будем готовы к любым политическим процессам, политическому диалогу, который на этой основе будет строиться».

В августе 2008 года Южная Осетия и Абхазия объявили о своей независимости, это было сделано после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала. Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет обеих бывших автономий, входивших в состав Грузии и давно добивавшихся независимости от нее.

Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем.