// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В спин-оффе «Звездных войн» расскажут о молодости Хана Соло и раскроют его настоящее имя

В спин-оффе «Звездных войн» расскажут о молодости Хана Соло и раскроют его настоящее имя
24 марта 2017 - 18:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Руководитель компании Disney Боб Айгер раскрыл детали спин-оффа серии «Звездные войны», в котором расскажут о молодости контрабандиста Хана Соло. В частности, в ленте раскроется настоящее имя главного персонажа.

В картине покажут период жизни Соло с 18 до 24 лет. В это время он знакомится со своим напарником, вуки Чубаккой, а также приобретает космический корабль «Тысячелетний сокол», пишет Lenta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Помимо этого Айгер поделился подробностями о восьмом эпизоде «Звездных войн» под названием «Последний джедай», которая выйдет в декабре. Глава Disney подчеркнул, что создатели фильма не стали переделывать сюжет из-за смерти актрисы Кэрри Фишер, сыгравшей в саге принцессу Лею.

Айгер добавил, что студия не будет использовать цифровую версию персонажа Фишер, как это было сделано с Уиллхаффом Таркиным в спин-оффе «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Сыгравший Таркина в фильме 1977 года («Эпизод IV. Новая надежда») британский актер Питер Кушинг умер в 1994-м. Образ скончавшегося артиста воссоздали с помощью компьютерной графики.

«Звездные войны» — фантастическая киноэпопея, созданная режиссером Джорджем Лукасом. На данный момент она состоит из семи эпизодов и спин-оффа. Выход картины о Хане Соло намечен на 2018 год. Роль главного персонажа исполнит американский актер Олден Эренрайк.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: В спин-оффе «Звездных войн» раскроют настоящее имя Хана Соло
 Самое значимое
В Санкт-Петербурге пройдет музыкально-литературный вечер «Люблю тебя - Армения»В Санкт-Петербурге пройдет музыкально-литературный вечер «Люблю тебя - Армения»
17 марта в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге пройдет музыкально-литературный вечер «Люблю тебя - Армения».
Вышла полная версия саундтрека к фильму «Обещание»Вышла полная версия саундтрека к фильму «Обещание»
Полная версия саундтрека к фильму «Обещание» опубликована. В ней представлены эпизоды картины. Опубликована полная версия саундтрека к фильму «Обещание» (The Promise).
Премьера докфильма о Геноциде армян состоится на фестивале Роберта Де Ниро в Нью-ЙоркеПремьера докфильма о Геноциде армян состоится на фестивале Роберта Де Ниро в Нью-Йорке
Мировая премьера документального фильма «Намерение уничтожить» (Intent to Destroy), рассказывающего о Геноциде армян, состоится в рамках кинофестиваля Tribeca в Нью-Йорке.
В Петербурге презентовали книгу карабахского писателя о погромах армян в Баку и СумгаитеВ Петербурге презентовали книгу карабахского писателя о погромах армян в Баку и Сумгаите
В российско-армянском культурном центре «Вернатун» в Санкт-Петербурге прошла презентация двух книг известного карабахского писателя Левона Адяна: сборник повестей и рассказов «В то далекое лето» и роман «Отдаляющийся берег».
Partner news
 Статьи
Пулитцеровские фотографии

Гибель «Андреа Дориа»

 Самое читаемое в разделе
В Ереване откроется выставка к 80-летию живописца Рудольфа Хачатряна
В Санкт-Петербурге пройдет первый фестиваль современного кино Армении
Стала известна предполагаемая дата выхода нового сезона сериала «Секретные материалы»
«Защитники» Сарика Андреасяна стали четвертым самым худшим фильмом за всю историю наблюдения
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
Грузинское застолье получило статус памятника нематериальной культуры Данные о новом объекте нематериального наследия будут внесены в государственный реестр памятников культуры
Старейшая органистка России Нунэ Оксентьян умерла на 101-м году жизни Оксентьян являлась старейшей органисткой России. О времени и месте похорон артистки будет объявлено дополнительно
Южная Осетия готова к переговорам с Грузией после признания Тбилиси республики как государства «Грузия - наш сосед. Я всегда говорил и буду говорить, что между соседями должны быть дружественные отношения», - заявил Бибилов журналистам
В Армении для глухонемых выпустили видеодиск с Библией на языке жестов В работах над созданием видеодисков приняли участие представители общества глухонемых Араратской Патриаршей епархии, которая действует с 2002 года и насчитывает 3.5 тысяч человек