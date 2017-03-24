Старейшая органистка России Нунэ Оксентьян умерла на 101-м году жизни

PanARMENIAN.Net - 23 марта на 101-м году жизни скончалась народная артистка России, профессор кафедры органа и клавесина Нунэ Ованесовна Оксентьян. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, где она работала.

Оксентьян являлась старейшей органисткой России. О времени и месте похорон артистки будет объявлено дополнительно.

Оксентьян была ученицей знаменитого органиста Исайи Александровича Браудо. Наряду с сольными концертными программами выступала совместно со знаменитыми дирижерами, инструменталистами, певцами. Участвовала в концертах Баховских торжеств (Лейпциг, 1950) наряду с Шостаковичем и Браудо. С 1950 года вела педагогическую деятельность в Санкт-Петербургской (Ленинградской) консерватории. В течение многих лет была ассистентом Исайи Браудо. Гастролировала в городах Советского Союза и за рубежом. В восторженных отзывах российских и зарубежных критиков Нину Оксентян называли «фантастическим мастером органа».

Нунэ Оксентьян записала восемь пластинок с музыкой Иоганна Себастьяна Баха, Георга Филиппа Телемана и Сезара Франка, а также русских композиторов и вокальными сочинениями.