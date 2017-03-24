Грузинское застолье получило статус памятника нематериальной культуры
24 марта 2017 - 19:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Грузинское застолье получило статус памятника нематериальной культуры.
«Присвоить статус памятника нематериального культурного наследия традиционному грузинскому застолью / культуре трапезы (картули супра)», — гласит приказ от имени Национального агентства по охране культурного наследия Грузии.
Данные о новом объекте нематериального наследия будут внесены в государственный реестр памятников культуры, пишет Lenta.ru.
Грузинское застолье - один из символов государства. Существуют определенные правила проведения трапезы, которые, в частности, касаются произнесения тостов.
Ранее в Грузии такой статус был присвоен традиционной технологии выдерживания вина в квеври (зарытые в землю большие глиняные сосуды), грузинской национальной борьбе и всем трем видам грузинского алфавита.
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