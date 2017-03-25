Экс-командующий Армией обороны НКР Самвел Бабаян арестован

PanARMENIAN.Net - Суд общей юрисдикции ереванских административных районов Кентрон и Норк-Мараш удовлетворил ходатайство об избрании в отношении бывшего командующего Армией обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Самвела Бабаяна меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в рамках уголовного дела о контрабандном ввозе в республику ПЗРК «Игла». Об этом сообщил 24 марта адвокат Самвела Бабаяна Аветис Калашян, отметив, что решение суда будет обжаловано.

В ответ на вопрос, какое обвинение предъявлено Бабаяну, Аветис Калашян отметил, что 25 марта будет предоставлена полная информация об этом. При этом адвокат добавил, что предъявленное Бабаяну обвинение является необоснованным, пишет Panorama.am.

22 марта Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила, что в рамках уголовного дела, возбужденного по факту контрабандного ввоза на территорию Армении ПЗРК «Игла», задержаны 3 человека, в том числе и гражданин РА Самвел Бабаян. Согласно информации, по итогам проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий получены также достоверные сведения, что лица, осуществившие приобретение компонентов указанного ЗРК и их перевозку, действовали по предварительному сговору с Самвелом Бабаяном и по его заказу.

Согласно заключению эксперта, боевая ракета 9M39, являющаяся компонентом ЗРК, пригодна для дальнейшей эксплуатации и является боеприпасом. На данный момент выясняются мотивы приобретения компонентов ЗРК, цели возможного использования, а также источники финансирования. Предварительное следствие продолжается.