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В апреле стартуют переговоры по присоединению Армении к договору о Европейской общей авиационной зоне

В апреле стартуют переговоры по присоединению Армении к договору о Европейской общей авиационной зоне
25 марта 2017 - 10:50 AMT

PanARMENIAN.Net - В конце апреля стартует первый тур переговоров между комиссией ЕС и Арменией вокруг присоединения страны к договору о Европейской общей авиационной зоне. Об этом заявил на встрече с комиссаром ЕС по вопросам транспорта Виолеттой Булч в Софии 24 марта министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий РА, Булч положительно оценила начало переговоров и подтвердила, что соглашение будет подписано скоро.

Коснувшись других тем, представляющих интерес, стороны обратили особое внимание на проблемы оцифровки транспортной сферы и безопасности дорожного движения.

В ходе встречи Мартиросян предложил организовать в Ереване форум по региональным транспортным коммуникациям и пригласить Булч в Армению.

Встреча состоялась в рамках проходящей в Софии 23-24 марта региональной конференции под названием «Инвестиционные возможности транспортной сферы».

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