В апреле стартуют переговоры по присоединению Армении к договору о Европейской общей авиационной зоне
25 марта 2017 - 10:50 AMT
PanARMENIAN.Net - В конце апреля стартует первый тур переговоров между комиссией ЕС и Арменией вокруг присоединения страны к договору о Европейской общей авиационной зоне. Об этом заявил на встрече с комиссаром ЕС по вопросам транспорта Виолеттой Булч в Софии 24 марта министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян.
Как сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий РА, Булч положительно оценила начало переговоров и подтвердила, что соглашение будет подписано скоро.
Коснувшись других тем, представляющих интерес, стороны обратили особое внимание на проблемы оцифровки транспортной сферы и безопасности дорожного движения.
В ходе встречи Мартиросян предложил организовать в Ереване форум по региональным транспортным коммуникациям и пригласить Булч в Армению.
Встреча состоялась в рамках проходящей в Софии 23-24 марта региональной конференции под названием «Инвестиционные возможности транспортной сферы».
Самое значимое
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
По мотивам игры Assassin’s Creed снимут телесериал Азайзиа отметил, что Ubisoft объявит о работе над проектом после того, как убедится, что телесериал будет качественным
Туск предрек Евросоюзу распад в случае отсутствия единства «Единая Европа — это не модель бюрократии. Это набор общих ценностей и демократических стандартов», — отметил он
Ученые-метеорологи официально признали существование вида облаков undulatus asperatus (видео) Согласно новой классификации они получили латинское название asperitas, что переводится как «шероховатость»
Лингвисты обнаружили признаки мании у британского короля Георга III Из синхронных исторических источников известно, что в течение его 60-летнего правления (1760-1820), король Георг III страдал от повторяющихся эпизодов физического и психического расстройства