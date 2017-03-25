Фигурист Артур Товмасян стал золотым призером Кубка мира в упражнении на кольцах

PanARMENIAN.Net - В Дохе продолжается этап розыгрыша Кубка мира по спортивной гимнастике.

Представляющий Армению Артур Товмасян в упражнении на кольцах завоевал золотую медаль, а Ваагн Давтян стал 4-м, сообщает пресс-служба НОК РА.

24 марта Артур Давтян завоевал бронзовую медаль в упражнении махи на коне. Он уступил только венгру и китайцу.

25 марта, в заключительный день соревнований, выступит только Артур Давтян. Он будет состязаться в опорном прыжке и на параллельных брусьях.