Фигурист Артур Товмасян стал золотым призером Кубка мира в упражнении на кольцах
25 марта 2017 - 10:37 AMT
PanARMENIAN.Net - В Дохе продолжается этап розыгрыша Кубка мира по спортивной гимнастике.
Представляющий Армению Артур Товмасян в упражнении на кольцах завоевал золотую медаль, а Ваагн Давтян стал 4-м, сообщает пресс-служба НОК РА.
24 марта Артур Давтян завоевал бронзовую медаль в упражнении махи на коне. Он уступил только венгру и китайцу.
25 марта, в заключительный день соревнований, выступит только Артур Давтян. Он будет состязаться в опорном прыжке и на параллельных брусьях.
Самое значимое
22 марта в предварительных соревнованиях в упражнении махи на коне Артур Давитян занял 5 место и вышел в финал.
Армянский спортсмен набрал 54.63 очка в короткой программе и 47.11 очка в произвольной программе, показав оба раза третий результат
В словенском Мариборе проходит чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия.
Впервые на чемпионате мира у Армении есть спортсмен в числе 30 лучших. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саргсян, обобщая итоги выступления армянских спортсменов.
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