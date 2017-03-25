Трамп отозвал законопроект об отмене Obamacare из-за нехватки поддержки в Конгрессе США

PanARMENIAN.Net - Голосование по законопроекту о реформе здравоохранения, которая заменила бы программу медицинского страхования (Obamacare), в последний момент было отменено. Президент США Дональд Трамп отозвал законопроект после того, как тот не получил необходимой поддержки республиканцев.

Республиканцы в палате представителей Конгресса США сняли с голосования законопроект реформы здравоохранения, которая отменяла введенную президентом Бараком Обамой страховую систему, получившую неофициальное название Obamacare.

Трамп заявил журналистам, что подготовка нового законопроекта не займет много времени: «Могу вам сказать, что из этого получится: еще лучший закон». Президент выразив надежду, что новый законопроект поддержат не только республиканцы, но и демократы., пишет BBC.

«Когда-нибудь, в не таком уж далеком будущем… Не думаю, что это случится через значительный промежуток времени», - добавил он, говоря о сроках подготовки нового документа. По словам Трампа, теперь на очереди налоговая реформа.

Ожидалось, что голосование по законопроекту Трампа в нижней палате начнется в ближайшие минуты, но в последний момент был объявлен перерыв в заседании. Затем спикер палаты представителей Пол Райан сообщил, что он и Трамп договорились отменить голосование, после того как стало очевидно, что проект не получит необходимый минимум в 215 голосов от республиканцев.

По разным данным от 28 до 35 республиканцев выступили против реформы здравоохранения, которую предложил Трамп. Одним не понравилось, что президентский законопроект слишком сильно урезал медицинское страхование. Другие сочли подготовленные изменения недостаточно глубокими.

Отмена программы Obamacare - одно из главных предвыборных обещаний Трампа. Ранее сообщалось, что президент предупреждал республиканцев: если они не проголосуют за его законопроект, то навсегда останутся зависимыми от программы здравоохранения Обамы.

Сегодня большинство обладателей страховки получают дотации от государства. Чтобы казна могла себе это позволить, указ о доступном здравоохранении и защите пациентов (так называемый Obamacare) обязывает всех американцев завести себе страховку - в противном случае они платят штраф. Сейчас он составляет в среднем 995 долларов в год. Необходимость дополнительно платить за страховку вызывала у многих американцев недовольство. По их мнению, по Конституции США правительство не может с помощью законов заставлять их покупать какие-либо определенные товары. В рамках реформы республиканская партия предложила отменить эти штрафы, а также субсидии для пожилых граждан, которые уже пользуются налоговыми льготами.