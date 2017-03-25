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На границе Болгарии с Турцией произошли столкновения полиции и протестующих

На границе Болгарии с Турцией произошли столкновения полиции и протестующих
25 марта 2017 - 11:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Столкновения между жандармами и протестующими произошли 24 марта на КПП «Капитан-Андреево» на границе Болгарии с Турцией.

Отмечается, что пограничный пункт остается заблокированным уже более 5 часов. Сторонники коалиции «Объединенные патриоты» в очередной раз перекрыли болгарско-турецкую границу, чтобы не допустить к участию в предстоящих парламентских выборах своих сограждан, которые постоянно проживают в Турции, однако решили проголосовать на родине, пишет РИА Новости со ссылкой на портал News.bg.

120 полицейских и жандармов пытались справиться с людьми, которые блокировали движение через границу в обоих направлениях. В связи с этой ситуацией премьер-министр страны Огнян Герджиков созвал экстренное совещание представителей спецслужб, на котором было решено, что представители спецслужб имеют право принимать необходимые меры, чтобы справиться с ситуацией и разблокировать проход через границу.

Ранее активисты уже блокировали КПП «Капитан Андреево», «Малко Тырново» и «Лесово» на границе двух стран. Они обещают оставаться на месте до 26 марта, когда пройдут выборы.

По мнению ряда протестующих, такие передвижения могут угрожать безопасности страны, а также могут поспособствовать фальсификации результатов голосования.

Ссылки по теме:
Ria.ru. В Болгарии произошли столкновения полиции и протестующих на КПП с Турцией
Reuters. Bulgarian Blockade at Turkish Border Lifted
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