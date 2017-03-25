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В США скончался автор легендарной песни Фрэнка Синатры Strangers In The Night

В США скончался автор легендарной песни Фрэнка Синатры Strangers In The Night
25 марта 2017 - 11:51 AMT

PanARMENIAN.Net - 24 марта в своем доме в американском городе Орландо (Флорида) скончался знаменитый джазовый музыкант, автор музыки легендарной песни Фрэнка Синатры Strangers in the Night и основатель известной фирмы по производству сигар AVO Аво Увезян.

Ему был 91 год, Увезян скончался всего через 3 дня после своего дня рождения, пишет Halfwheel.

В 1958 году в Лас-Вегасе Увезян познакомился с Синатрой, для которого это были не лучшие времена. Увезян представил Синатре песню под названием Broken Guitar (Сломанная гитара). Восхищенный мелодией Синатра предложил изменить лишь слова песни. Потом песня была включена в саундтрек к фильму A Man Could Get Killed. Так родилась всемирно известная песня Strangers in the Night.

Аво Увезян родился 22 марта 1926 года в Бейруте. Отец был известным дирижером и композитором армянской духовной музыки, мать – певицей в руководимом им хоре, и взявший прозвище отца Увез (комар) в качестве сценического псевдонима, Увезян поначалу продолжил семейную традицию.

В 16 лет Увезян организовал джаз бенд. После тура по Ближнему Востоку, Аво, тогда еще юноша, был приглашен со своим джазовым трио выступать в Тегеран перед шахом Резой Пахлеви. По совету этого человека Аво отправился в Нью-Йорк, где поступил в известную музыкальную школу «Джулиард».

Ссылки по теме:
Halfwheel: AVO UVEZIAN DIES AT 91
Armenian Weekly. Avo Uvezian, Legendary Armenian-American Jazz Pianist and Cigar Manufacturer, Dies at 91Armenian Weekly. Avo Uvezian, Legendary Armenian-American Jazz Pianist and Cigar Manufacturer, Dies at 91
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