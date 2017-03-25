В Екатеринбурге бизнесмен-армянин прекратил бесплатную раздачу хлеба из-за негативной реакции «нуждающихся»

PanARMENIAN.Net - Бизнесмен армянского происхождения Артак Акопян, владеющий в Екатеринбурге сетью продуктовых магазинов «Три А», прекратил раздачу бесплатного хлеба спустя несколько месяцев после начала благотворительной акции, передает местное издание «Наша газета».

Издание провело параллели между историями Акопяна из Екатеринбурга и Мамуда Шавершяна из Струнино, который продолжает раздавать бесплатный хлеб, однако сталкивается с негативной реакцией людей, обвиняющих его в том, что он «мало дает».

Артак Акопян начал акцию по бесплатной раздаче хлеба в ноябре 2015 года. Тогда заведующая магазином Акопяна Татьяна Корабельникова рассказала изданию, что все было задумано, в общем, неплохо и шло хорошо. По утрам магазин выделял партию для бесплатной раздачи - обычно 40-50 булок. На прилавках они лежали со специальными наклейками «Не для продажи». По одной булке на человека по одному разу в день. А если возникали сомнения, что пришел пенсионер, то просили показать пенсионное удостоверение.

Однако эксперимент с бесплатной раздачей хлеба прекратился через 2-3 месяца. Задумка провалилась и оставила в душе Акопяна неприятный осадок.

«Вначале все шло хорошо, без ажиотажа и скандалов. Люди ходили, благодарили. А потом началось! Покупатели почему-то решили, что раздавать хлеб бесплатно – это наша обязанность. Мы обязаны выдавать им бесплатный хлеб в любое время дня и ночи и столько, сколько им надо. По их мнению, магазин работал только с одной целью – обеспечить всех желающих бесплатным продуктом по первому требованию»,- рассказал бизнесмен.

«Слово «бесплатно» действовало на людей непонятным образом. На продавцов орали: «Ты мне что, такая-сякая, хлеб не оставила?! Я пришла позже указанного срока (хлеб раздавали до 12 часов дня), ну и что?! Могла бы и оставить. Все равно тут без дела стоишь». Либо заходили в магазин и с порога так: «А ну-ка, сбегай, принеси положенный мне бесплатный хлеб!» – именно в такой формулировке, мол, метнись-ка в подсобку быстро, тащи сюда хлеб»,- продолжил Акопян.

Он рассказал, что продолжает помогать пенсионерам, но только тем, которые на самом деле нуждаются.

«У нас есть интернет-магазин, доставляем много продуктов именно таким бабулечкам. Они плохо ходят, не выходят из дома, болеют. Мы с большим удовольствием, честно вам говорю, какие-то продукты кладем им в заказы бесплатно либо по себестоимости. И эти бабушки – они искренне, от души благодарят, радуются. Мы поняли, что лучшая помощь – адресная. Мы всего лишь изменили вид помощи пенсионерам, малоимущим и так далее. Снизили цену на один вид хлеба, продаем по цене хлебокомбината, с нулевой накруткой, по себестоимости. Просто мы не кричим об этом на всех углах»,- рассказал Акопян.

Акопян владее бизнесом в Екатеринбурге с 2000 года.