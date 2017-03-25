Исследование: Собаки научились вынюхивать рак молочной железы

PanARMENIAN.Net - Французские ученые из Института Кюри в Париже и других исследовательских учреждений научили собак вынюхивать рак молочной железы. По проекту Kdog удается добиться результата вплоть до 100%.

Всего шесть месяцев тренировок и пара немецких овчарок стала на 100% верно обнаруживать рак молочной железы. Техника проста, неинвазивна, а вместе с тем дешева и доступна даже в тех странах, где маммографию трудно найти. Исследователи работали на предположении, что клетки рака молочной железы имеют отличный от здоровых клеток запах, а значит, собаки смогут найти отличия, пишет Vladtime.

Специалисты взяли куски бинта, которые были обернуты вокруг пораженной груди 31 пациента и с помощью кинолога научили двух овчарок распознавать раковый и не-раковый образец. После шестимесячного обучения собак решили протестировать и предложили найти образцы у других 31 пациентов с онкологическим диагнозом.

Каждая повязка была помещена в коробку с большим конусом, так, чтобы собака могла обнюхать. Всего было по четыре коробки - три с бинтами здоровых женщин и одна с раком. В первом туре собаки смогли выявить 28 из 31 случаев, 90% при быстром проходе между коробками. Вторая попытка закончилась с результатом в 100%, поскольку овчарки могли присесть и принюхаться в конус.

Следующим шагом будет клиническое исследование с большим количеством пациентов и еще двумя собаками, однако пока команда ищет финансирование. Ученые рассказали, что это только один из видов диагностики рака молочной железы. Другие эксперты занимаются «вынюхиванием» различных видов рака по образцам кожи, крови, мочи и даже воздуху на выдохе.