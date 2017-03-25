«Не ждите покоя»: Эрдоган угрожает Европе

PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет называть представителей европейских стран фашистами до тех пор, пока они будут называть его диктатором. Об этом турецкий президент заявил 24 марта.

«Когда им говоришь «нацизм» — они беспокоятся. Никакого покоя вам не будет. Пока вы будете называть Тайипа Эрдогана диктатором, он будет говорить и фашизм, и нацизм», — сказал Эрдоган на митинге в городе Денизли на юго-западе Турции, пишет РИА Новости.

Отношения между Турцией и Евросоюзом, а особенно Германией резко ухудшились на протяжении последних месяцев. В феврале в Турции был задержан, а затем арестован по обвинению в содействии терроризму корреспондент немецкой газеты Die Welt Дениз Юджел.

В начале марта несколько немецких городов отказались предоставить площадки для агитации по референдуму турецким министрам. Примеру Германии последовали власти Нидерландов.