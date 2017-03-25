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Серж Танкян исполнил балладу Вестероса в рамках тура «Игра престолов: живой концерт» (видео)

Серж Танкян исполнил балладу Вестероса в рамках тура «Игра престолов: живой концерт»
 25 марта 2017 - 12:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Всемирно известный американский рок-музыкант, солист группы System of a Down Серж Танкян 23 марта посетил особое мероприятие «Игра престолов: живой концерт» в Инглвуде, штат Калифорния.

Певец выступил с песней The Rains Of Castamere – вымышленной балладой Вестероса, в то время как над его головой проигрывались сцены с участием Ланистеров, пишет Astartaview.ru.

Тур по 28 городам, начавшийся в феврале, посвящен тематической музыке в исполнении оркестра и хора на семи сценах, которые изображают семь королевств Вестероса. Выступления сопровождаются проецируемыми изображениями и кадрами из ключевых сцен в сюжетной линии сериала «Игра престолов».

Фэнтези-сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года и получил за это время 10 номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Седьмая часть саги станет предпоследней. Съемки финального сезона начнутся в сентябре.

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Astartaview.ru: Серж Танкян принял участие в туре “Игра престолов: живой концерт”
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