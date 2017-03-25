Шестеро задержанных по делу о теракте в Лондоне выпущены на свободу
25 марта 2017 - 12:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция Великобритании отпустила шестерых подозреваемых в причастности к теракту в Лондоне.
Речь идет о 21-летней женщине и мужчине в возрасте 23 лет, задержанных по одному адресу в Бирмингеме, а также еще об одной женщине 26 лет и трех мужчинах 28, 27 и 26 лет, которых сотрудники правоохранительных органов задержали по разным адресам в Бирмингеме, пишет Republic.
Седьмую подозреваемую, задержанную в восточной части Лондона, отпустили под залог до конца марта. Таким образом, под стражей остались четыре человека.
22 марта на Вестминстерском мосту автомобиль врезался в толпу людей, после чего водитель с ножом напал на полицейского, охранявшего парламент Великобритании. В результате погибли четыре человека, сам нападавший был застрелен. О причастности к атаке объявило «Исламское государство». Нападавшим оказался Халид Масуд, родившийся в 1964 году в графстве Кент. Он не был осужден за преступления, связанные с терроризмом, но при этом привлекался к уголовной ответственности за нападение, хранение оружия и нарушение общественного порядка.
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