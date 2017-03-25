Конгрессмен США: Факт Геноцида армян должен был признан раз и навсегда
25 марта 2017 - 13:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Факт Геноцида армян должен был признан раз и навсегда. Об этом заявил конгрессмен США Дэвид Тротт, представивший новый законопроект признания и осуждения Геноцида армян и предотвращения будущих геноцидов.
Ранее посол Армении в США Григор Ованнисян встретился с конгрессменами - республиканцами, сопредседателями Комитета по армянским вопросам в Конгрессе США Дэвидом Валадао и Дэвидом Троттом, а также членом комитета Дугласом Ламберном. Ованнисян и конгрессмены обсудили ряд вопросов о признании Геноцида армян и осуждения других геноцидов.
«Считаю, что для Соединенных Штатов очень важно навсегда покончить с этим спором, признав то, что было. Это важно и для армянского народа»,- сказал Тротт, передает «Голос Америки».
По словам конгрессмена, подобные законопроекты и ранее представлялись в Конгресс, однако в последние годы не собирали необходимого большинства.
«Эти законопроекты никогда не достигали рабочего стола президента для подписания. Президент Обама, в бытность сенатором, признал Геноцид армян, однако, став президентом, по какой-то причине, изменил позицию»,- отметил конгрессмен.
Говоря о признании Геноцида армян, сопредседатель группы армяно-американской дружбы Френк Фалон отметил, что сегодня Геноцид известен и признан в мире более, чем когда-либо: «Мы решительно настроены в деле достижения признания Геноцида армян в Конгрессе. Не знаю, когда это произойдет, однако, не сомневаюсь, что неизбежно. И я со своей стороны продолжу стимулировать этот процесс».
Конгрессмен также напомнил, что члены группы армяно-американской дружбы, несколько десятков конгрессменов, направили письмо в Белый дом, призывая президента Дональда Трампа, следуя примеру президента Рональда Рейгана, специальным заявлением 24 апреля признать Геноцид армян. Ведь только признанием и осуждением геноцидов прошлого можно предотвратить геноциды в будущем.
«На нас еще лежит это проклятье геноцида, однако, чем больше мы будем говорить об этом, будь то геноцид армян или другие геноциды, тем больше вероятность, что это произойдет»,- отметил конгрессмен.
Ранее лидеры Комитета по армянским вопросам Конгресса США обратились к коллегам с просьбой призвать президента США Дональда Трампа признать Геноцид армян. Исполнительный директор Армянского национального комитета Америки Арам Амбарян обратился к армянам с просьбой подписать петицию, призывающую Трампа признать Геноцид армян и прекратить политику отрицания Турции. Письмо подписали члены Комитета Фрэнк Паллоне, Джеки Спиер, Дэвид Трот и Дэвид Вальдадо, а также Адам Шифф и Гус Билиракис.
В письме отмечается, что, признав Геноцид армян, США воздадут должное убитым во время Геноцида армян, а также отметят настойчивость и решительность тех, кто выжил, а также многих американцев армянского происхождения, работающих для страны по сей день. В заключении конгрессмены призывают Трампа назначить 24 апреля днем памяти Геноцида армян.
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Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
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