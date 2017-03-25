Осканян: Идти на компромиссы в вопросе Арцаха – пораженчество
25 марта 2017 - 14:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Идти на компромиссы в вопросе Республики Арцах – пораженчество. Об этом заявил экс-глава МИД Армении, третий номер блока «Оганян – Раффи – Осканян» Вардан Осканян в своем выступлении в рамках предвыборной кампании на встрече с жителями общины Каракерт Армавирской области.
Здесь представителей альянса «Оганян – Раффи – Осканян» встретили музыкой, хлебом и солью.
Осканян в своем выступлении подчеркнул, что выбрав альянс, избиратели не пожалеют.
«После выборов 2 апреля, после смены власти мы можем изменить страну, мы уверены в этом, выберите нас и вы не пожалеете», - сказал Осканян, пишет Aysor.am.
Он обратился также к урегулированию карабахского конфликта.
«Мы не принимаем уступки территорий в вопросе Карабаха. Считаем, что это пораженческое решение. Мы сделаем все для международного признания НКР, возможности для этого у нас на самом деле есть», - отметил Осканян.
В Каракерте к предвыборной агитации альянса присоединился также герой апрельской войны Мануел Манукян, который родом из Каракерта. Он призвал боевых друзей присоединиться к блоку «Оганян – Раффи – Осканян» и бороться до конца.
«Мы боролись не для того, чтобы наши родители были сегодня несвободными. Не бойтесь, мы боролись за вашу свободу», - сказал Манукян.
Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян»,блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. Сообщается, что миссия продолжает свою работу.
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