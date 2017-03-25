Лингвисты обнаружили признаки мании у британского короля Георга III

PanARMENIAN.Net - Лингвисты обнаружили доказательства эпизодов мании у короля Великобритании и Ирландии Георга III на основе анализа его переписки. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

Из синхронных исторических источников известно, что в течение его 60-летнего правления (1760-1820), король Георг III страдал от повторяющихся эпизодов физического и психического расстройства. Эта болезнь усугубила многие политические кризисы того времени, например, принято считать, что политический спор, завязавшийся вокруг регентства его непопулярного старшего сына, был спровоцирован нестабильным психическим состоянием монарха. Периоды обострения болезни короля выражались в бессвязной речи, эпизодах неконтролируемой агрессии и непристойного поведения.

В новом исследовании лингвисты проанализировали текст писем, отправленных королем Георгом III различным получателям в разные периоды жизни, чтобы проверить свежую гипотезу. Методологически авторы опирались на опыт предыдущих нейролингвистических исследований, в одном из которых анализ разговорной речи больных шизофренией продемонстрировал влияние неупорядоченного мышления на использование языка, а в другом были выявлены особенности словоупотребления людей с биполярным аффективным расстройством в маниакальной и в депрессивной фазах, пишет N+1.

Письма, написанные во время хорошо известного эпизода психического расстройства, который длился с октября 1788 по апрель 1789 года, авторы сравнили с контрольными текстами, написанными в периоды психической стабильности, о которых известно по косвенным историческим источникам. Всего в рамках исследования лингвисты проанализировали более 500 писем Георга III. Наборы писем маниакального периода были сравнены с наборами писем периода премании и постмании. Также были учтены возможные колебания психического состояния короля в связи со сменой сезонов года и содержанием писем.

Лингвисты оценивали тексты по 29 признакам которые учитывали богатство словаря, информативность содержания и сложность формулировок. Письма периодов мании показали избыточность языка, несвязность текста во многих местах и повторяющееся использование одних словоформ. Письма же, написанные после окончания маниакальной фазы, были связаны с более высоким лексическим разнообразием, что согласуется с данными полученными для больных биполярным расстройством.

Биполярное расстройство, или маниакально-депрессивный психоз, проявляется в резкой смене аффективных состояний — гиперактивности и депрессии — и периодов нормального психического состояния. Одной из главных стадий лечения является выявление продолжительности и начала этих периодов и промежутков между ними. До сих пор эту информацию извлекали путем обычного опроса больного, но полученные таким образом данные часто оказывались неточными. Недавно итальянские ученые разработали приложение для фиксации смены фаз психического состояния пациентов с биполярным расстройством.