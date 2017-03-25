Ученые-метеорологи официально признали существование вида облаков undulatus asperatus

PanARMENIAN.Net - Всемирная метеорологическая организация официально признала существование вида облаков под названием undulatus asperatus. Они войдут в расширенный Международный атлас облаков.

Изучением вида с 2004 года занимается графический дизайнер Гэвин Претор-Пинни, сторонники которого более десяти лет отправляют фотографии с облаками. По мнению исследователя, этот вид кажется «более бурным и запутанным», пишет TJ со ссылкой на The Verge.

Облака напоминают морские волны, но в пасмурную погоду выглядят зловеще.

Согласно новой классификации они получили латинское название asperitas, что переводится как «шероховатость».