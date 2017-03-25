Ученые-метеорологи официально признали существование вида облаков undulatus asperatus (видео)
25 марта 2017 - 16:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирная метеорологическая организация официально признала существование вида облаков под названием undulatus asperatus. Они войдут в расширенный Международный атлас облаков.
Изучением вида с 2004 года занимается графический дизайнер Гэвин Претор-Пинни, сторонники которого более десяти лет отправляют фотографии с облаками. По мнению исследователя, этот вид кажется «более бурным и запутанным», пишет TJ со ссылкой на The Verge.
Облака напоминают морские волны, но в пасмурную погоду выглядят зловеще.
Согласно новой классификации они получили латинское название asperitas, что переводится как «шероховатость».
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
Жители российского села жалуются Путину на бесплатно раздающего хлеб армянского бизнесмена: «Мало дает!»
Последние новости
По мотивам игры Assassin’s Creed снимут телесериал Азайзиа отметил, что Ubisoft объявит о работе над проектом после того, как убедится, что телесериал будет качественным
WSJ: Бывший помощник Трампа встречался с властями Турции по поводу незаконной выдачи Гюлена Беседа, по его словам, состоялась 19 сентября в Нью-Йорке. Флинн на тот момент был советником Дональда Трампа в его предвыборной кампании
Осканян: Идти на компромиссы в вопросе Арцаха – пораженчество «После выборов 2 апреля, после смены власти мы можем изменить страну, мы уверены в этом, выберите нас и вы не пожалеете», - сказал Осканян
Венесуэла попросила ООН о помощи в связи с резкой нехваткой лекарств в стране Венесуэла со времени резкого падения мировых цен на нефть находится в состоянии глубокого экономического кризиса, приведшего к дефициту продовольствия и гиперинфляции