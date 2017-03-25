Туск предрек Евросоюзу распад в случае отсутствия единства

PanARMENIAN.Net - Евросоюз будет единым или же его не будет вовсе. Об этом 25 марта заявил глава Евросовета Дональд Туск, выступая в итальянской столице на открытии саммита ЕС по случаю празднования 60-летия Римского договора.

«Единая Европа — это не модель бюрократии. Это набор общих ценностей и демократических стандартов», — отметил он, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Он также добавил, что сейчас не время протестовать или «защищать Европу «разных скоростей».

Идея Европы «разных скоростей» заключается в возможности сосуществования внутри ЕС государств, которые в разной степени интегрированы в сообщество. Подобную концепцию разделяют Германия, Италия, Франция и Испания, однако она вызывает недовольство у ряда стран Восточной Европы.

Нынешний юбилейный саммит проходит без участия Великобритании. 23 июня 2016 года более половины британцев проголосовали за выход страны из ЕС.