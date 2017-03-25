Туск предрек Евросоюзу распад в случае отсутствия единства
25 марта 2017 - 17:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Евросоюз будет единым или же его не будет вовсе. Об этом 25 марта заявил глава Евросовета Дональд Туск, выступая в итальянской столице на открытии саммита ЕС по случаю празднования 60-летия Римского договора.
«Единая Европа — это не модель бюрократии. Это набор общих ценностей и демократических стандартов», — отметил он, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Он также добавил, что сейчас не время протестовать или «защищать Европу «разных скоростей».
Идея Европы «разных скоростей» заключается в возможности сосуществования внутри ЕС государств, которые в разной степени интегрированы в сообщество. Подобную концепцию разделяют Германия, Италия, Франция и Испания, однако она вызывает недовольство у ряда стран Восточной Европы.
Нынешний юбилейный саммит проходит без участия Великобритании. 23 июня 2016 года более половины британцев проголосовали за выход страны из ЕС.
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
Жители российского села жалуются Путину на бесплатно раздающего хлеб армянского бизнесмена: «Мало дает!»
Последние новости
По мотивам игры Assassin’s Creed снимут телесериал Азайзиа отметил, что Ubisoft объявит о работе над проектом после того, как убедится, что телесериал будет качественным
WSJ: Бывший помощник Трампа встречался с властями Турции по поводу незаконной выдачи Гюлена Беседа, по его словам, состоялась 19 сентября в Нью-Йорке. Флинн на тот момент был советником Дональда Трампа в его предвыборной кампании
Осканян: Идти на компромиссы в вопросе Арцаха – пораженчество «После выборов 2 апреля, после смены власти мы можем изменить страну, мы уверены в этом, выберите нас и вы не пожалеете», - сказал Осканян
Венесуэла попросила ООН о помощи в связи с резкой нехваткой лекарств в стране Венесуэла со времени резкого падения мировых цен на нефть находится в состоянии глубокого экономического кризиса, приведшего к дефициту продовольствия и гиперинфляции