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По мотивам игры Assassin’s Creed снимут телесериал

По мотивам игры Assassin’s Creed снимут телесериал
25 марта 2017 - 17:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Ubisoft планирует снять сериал по мотивам Assassin's Creed, франшизе видеоигр о войне ассасинов и тамплиеров. Об этом рассказал глава медиаотдела студии Аймар Азайзиа, отвечая на вопросы поклонников игры на Reddit.

Азайзиа отметил, что Ubisoft объявит о работе над проектом после того, как убедится, что телесериал будет качественным. Он не стал раскрывать дальнейших подробностей, пишет Lenta.ru.

В декабре 2016 года в прокат вышел фильм «Кредо убийцы» по вселенной Assassin's Creed. Главную роль в ленте режиссера Джастина Курзеля исполнил Майкл Фассбендер. В картине также сыграли Марион Котийяр, Джереми Айронс и Брендан Глисон.

Франшиза Assassin’s Creed включает в себя девять видеоигр, а также дополнения к ним, книги и комиксы. Главный герой — Дезмонд Майлс, потомок ассасинов. С помощью аппарата, которая считывает память предков из ДНК, он переживает историю своих предшественников.

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Lenta.ru: По играм Assassin’s Creed снимут телесериал
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