Президент Армении: Я даже глазом не моргну, отдавая приказ о нанесении залпового удара «Искандером»

PanARMENIAN.Net - Верховный главнокомандующий вооруженными силами Армении даже глазом не моргнет, отдавая, в случае необходимости, приказ о нанесении залпового удара «Искандером». Об этом заявил 25 марта находящийся с рабочим визитом в Республике Арцах президент Армении, верховный главнокомандующий ВС РА Серж Саргсян в одной из воинских частей Армии обороны НКР.

Серж Саргсян 25 марта в рамках взаимодействия двух армянских республик в сопровождении президента Арцаха Бако Саакяна, министров обороны и высшего состава ВС Армении и Арцаха побывал в одной из частей Армии обороны, ознакомился с боеготовностью вооруженных сил. Саргсян за проявленные при защите границ родины мужество и храбрость наградил высокими государственными наградами - медалью За боевую службу ряд военнослужащих, отличившихся в ходе боевого дежурства, вручил подарки им и родителям тех военнослужащих, в семьях которых двое или более военнослужащих с большой отдачей исполняют свой долг в армянской армии.

Выступая с речью перед собравшимися, Саргсян коснулся 4-дневной апрельской войны в Арцахе, предстоящих выборов в парламент РА и своих дальнейших планов.

«Кто не понял, что здесь, на этой границе, мы предотвращаем геноцид, значит, тот не понял, где живет. Кто не воспринял опасность риторики истребления нашего живущего на собственной земле народа, может продолжать хвастовство, что повысит пенсии и зарплаты из несуществующих средств или поставит населению электричество и газ почти задаром - опасность от этого, все разно, не уменьшится»,- сказал президент.

«Сегодня по всем направлениям территории алчущего войны соседа, вплоть до самых важных инфраструктур, направлена сверхсовременная мощная ударная сила. И сегодня верховный главнокомандующий вооруженными силами Армении даже глазом не моргнет, отдавая, в случае необходимости, приказ о нанесении залпового удара «Искандером». И это в соседней стране очень хорошо знают»,- подчеркнул Саргсян.

«Искандеры» экспортной модификации «Э», дальность поражения цели которой составляет 300 км, были впервые продемонстрированы 21 сентября на военном параде в Ереване в честь 25-летия независимости Армении. Однако, по некоторым данным, они поступили на вооружение армянской армии еще раньше и были приведены в боеготовность во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года.

Говоря о четырехдневной войне апреля 2016 года и территориальных потерях, он отметил, что соглашаясь на завершение военных действий, армянская сторона, несомненно, знала, что «еще не забрали обратно один-два холма».

«Тот, кто боится внутреннего политического поля, или популист ценой еще 100 жертв вернул бы этот кусок земли, чтобы потом играть в героя на трибунах. Только сильный мог отдать приказ остановиться, сохранить жизни и взяв на себя будущие удары пустого популизма, хорошо осознавая, сколько территории до этого тихо взял и сколько возьмет в следующий раз»,- отметил глава страны.

Говоря о своих планах после 2018 года, Саргсян сказал, что никогда не планировал, где будет на следующем этапе.

«Я сейчас не знаю, какова будет политическая структура в 2018 году, но если возглавляемая мною политическая сила победит на предстоящих выборах, то исходя из расклада этого момента, в каком-либо статусе буду иметь свою роль в деле обеспечения безопасности нашего народа. Не знаю, какой это будет статус, но, точно, в каком-нибудь формате буду полезен»,- заметил президент.

Он также затронул тему предстоящих выборов в парламент Армении.

«Мы должны понять, что 2 апреля мы выбираем не прыгунов по крышам, мы выбираем защитников права нашего народа на существование, мы выбираем тех, кто будет отдавать приказ о залпе, о наступлении и, при необходимости, об отступлении - выбираем тех, кто обладает достаточной внутренней силой, чтобы это сделать»,- подчеркнул Саргсян.

Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян»,блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. Сообщается, что миссия продолжает свою работу.