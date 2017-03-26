Сборная Армении победила команду Казахстана благодаря голам Мхитаряна и Озбилиза

PanARMENIAN.Net - Сборная Армении со счетом 2:0 победила команду Казахстана на своем поле в матче отборочного раунда чемпионата мира 2018 года.

Первый тайм завершился без голов. Переломной стала 63-я минута матча, когда с поля был удален защитник сборной Казахстана Сергей Малый, получивший вторую желтую карточку во время игры против капитана сборной Армении и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.

Оставшаяся в составе 10 игроков сборная Казахстана еще около 10 минут оборонялась. Счет открыл Мхитарян, на 73-й минуте матча отправив мяч в ворота соперников. Через две минуты еще один гол забил хавбек Араз Озбилис.

После пяти матчей сборная Армении заработала 6 очков, сравнявшись с Данией.

Следующий матч в рамках отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Армении проведет с Черногорией 10 июня.