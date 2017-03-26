Сборная Армении победила команду Казахстана благодаря голам Мхитаряна и Озбилиза
26 марта 2017 - 22:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Сборная Армении со счетом 2:0 победила команду Казахстана на своем поле в матче отборочного раунда чемпионата мира 2018 года.
Первый тайм завершился без голов. Переломной стала 63-я минута матча, когда с поля был удален защитник сборной Казахстана Сергей Малый, получивший вторую желтую карточку во время игры против капитана сборной Армении и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.
Оставшаяся в составе 10 игроков сборная Казахстана еще около 10 минут оборонялась. Счет открыл Мхитарян, на 73-й минуте матча отправив мяч в ворота соперников. Через две минуты еще один гол забил хавбек Араз Озбилис.
После пяти матчей сборная Армении заработала 6 очков, сравнявшись с Данией.
Следующий матч в рамках отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Армении проведет с Черногорией 10 июня.
Самое значимое
22 марта в предварительных соревнованиях в упражнении махи на коне Артур Давитян занял 5 место и вышел в финал.
Армянский спортсмен набрал 54.63 очка в короткой программе и 47.11 очка в произвольной программе, показав оба раза третий результат
В словенском Мариборе проходит чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия.
Впервые на чемпионате мира у Армении есть спортсмен в числе 30 лучших. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саргсян, обобщая итоги выступления армянских спортсменов.
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Президент Армении: Я даже глазом не моргну, отдавая приказ о нанесении залпового удара «Искандером» Выступая с речью перед собравшимися, Саргсян коснулся 4-дневной апрельской войны в Арцахе, предстоящих выборов в парламент РА и своих дальнейших планов
По мотивам игры Assassin’s Creed снимут телесериал Азайзиа отметил, что Ubisoft объявит о работе над проектом после того, как убедится, что телесериал будет качественным
Туск предрек Евросоюзу распад в случае отсутствия единства «Единая Европа — это не модель бюрократии. Это набор общих ценностей и демократических стандартов», — отметил он
Ученые-метеорологи официально признали существование вида облаков undulatus asperatus (видео) Согласно новой классификации они получили латинское название asperitas, что переводится как «шероховатость»