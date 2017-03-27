Адвокат: Дело Самвела Бабаяна не имеет политического подтекста

PanARMENIAN.Net - Дело в отношении бывшего командующего Армией обороны Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) Самвела Бабаяна пока находится в правовом поле. Об этом заявил адвокат Самвела Бабаяна Аветис Калашян.

«Пока вопрос в правовом поле. Я не считаю, что есть политический подтекст», - сказал Калашян.

«Другое дело, если на соответствующем этапе предварительного следствия, когда стороне защиты будут известны данные предварительного следствия и по состоянию на тот момент мы будем уверены, что приобретенные по уголовному делу данные недостаточны, чтобы выдвигать Самвелу Бабаяну подобное обвинение, однако обвинение будет оставаться в силе, тогда уже можно предположить, что это дело имеет политический подтекст. В данный момент, у меня подобного мнения нет», - подчеркнул адвокат, передает Aysor.am.

По словам адвоката, права Самвела Бабаяна полноценно защищены и осуществляется объективное следствие.

Ранееэкс-министр обороны РА Сейран Оганян, в настоящее время возглавляющий альянс «Оганян – Раффи – Осканян» заявил, чтоарест экс-командующего Армией НКР Самвела Баьаяна - политическое преследование.

22 марта Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила, что в рамках уголовного дела, возбужденного по факту контрабандного ввоза на территорию Армении ПЗРК «Игла», задержаны 3 человека, в том числе и гражданин РА Самвел Бабаян. Согласно информации, по итогам проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий получены также достоверные сведения, что лица, осуществившие приобретение компонентов указанного ЗРК и их перевозку, действовали по предварительному сговору с Самвелом Бабаяном и по его заказу. Согласно заключению эксперта, боевая ракета 9M39, являющаяся компонентом ЗРК, пригодна для дальнейшей эксплуатации и является боеприпасом. На данный момент выясняются мотивы приобретения компонентов ЗРК, цели возможного использования, а также источники финансирования. Предварительное следствие продолжается.