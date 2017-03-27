Disney сможет выпускать фильмы по «Звездным войнам» до 2032 года

PanARMENIAN.Net - У киностудии Disney достаточно сюжетов по вселенной «Звездных войн», чтобы выпускать фильмы в течение следующих 15 лет - до 2032 года. Об этом заявил глава компании Боб Айгер.

«Мы уже обсуждаем, что произойдет после девятого эпизода. А также то, что может случиться в «Звездных войнах» следующие полтора десятка лет», - подчеркнул Айгер, пишет Lenta.ru со ссылкой на NME.

«Звездные войны» — фантастическая киноэпопея, созданная режиссером Джорджем Лукасом. На данный момент она состоит из семи эпизодов и вышедшего в 2016 году спин-оффа «Изгой-один: Звездные войны. Истории».

В декабре в прокат выйдет восьмая часть киноэпопеи - «Последний джедай». На май 2018-го намечена премьера спин-оффа, посвященного одному из главных персонажей саги, контрабандисту Хану Соло. Проект еще не получил официального названия. Девятый эпизод «Звездных войн» (также без названия) появится на экранах в мае 2019 года.